FCL Golf Trophy 2017 Engelberg

Der FC Luzern-Beirat setzt sich für die Unterstützung der Stiftung Fussballakademie und damit für eine aktive Nachwuchsförderung im FC Luzern ein. Mit der FCL-Golf Trophy vom Donnerstag in Engelberg soll ein nahmhafter finanzieller Beitrag für den FCL-Nachwuchs generiert werden. Diese Golf Trophy wird in diesem Jahr bereits zum 4. mal ausgetragen. Sponsoren, Partner, Golfer und Freunde bringen durch ihre Unterstützung einen namhaften Beitrag in die Kasse der Fussballakademie und damit für die Zukunft des FCL. Prominente, Golfer und Nichtgolfer, aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft geben sich damit heute auf der Golfanlage in Engelberg ein Stelldichein.