Obfelden: Panne von Reisecar führt zu Stau

Wegen einer Panne eines Reisecars kam es auf der Autobahn A4 vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Am Montagnachmittag hatte ein deutscher Reisecar eine Reifenpanne auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Zürich, rund 500 Meter vor der Ausfahrt Affoltern am Albis. Bis die Pannenhilfe den Radwechsel vorgenommen hatte, musste der Verkehr einspurig geführt werden. Als der Lenker eines leeren Reisecars die Stelle passierte, stoppte er und bot seine Unterstützung an. Er brachte die rund 60 Insassen des deutschen Reisecars daraufhin zur Raststätte in Affoltern am Albis.