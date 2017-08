Schweiz: Immer mehr kriminelle Online-Shops

In der Schweiz gibt es immer mehr betrügerische Online-Shops. Alleine in diesem Jahr haben die Behörden über 5000 Internet-Adressen sperren lassen. Letztes Jahr waren es nur 700, wie die Stiftung "Switch" mitteilte. Diese verwaltet die Internetadressen mit der Endung .ch in der Schweiz.

In betrügerischen Online-Shops werden zum Beispiel Kleider bekannter Marken zu Billigpreisen angeboten. Oft wird dann gefälschte Ware geliefert und die Kreditkartendaten werden missbraucht.