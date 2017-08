Escholzmatt: Selbstunfall mit einem Motorkarren

Am Freitag ereignete sich in Escholzmatt, Glichenbergstrasse, ein Selbstunfall mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren. Ein 72-jähriger Lenker fuhr mit seinem Motorkarren auf der Glichenbergstrasse in Richtung Escholzmatt. Auf der Höhe der Liegenschaft Chräze kam das Fahrzeug von der Strasse ab und überschlug sich danach mehrmals im stark abfallenden Wiesland. Nach rund 40 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Lenker konnte schwer verletzt Hilfe holen. Die 89-jährige Beifahrerin wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte. Der Lenker wurde anschliessend mit der Rega in ein Spital geflogen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in der Höhe von insgesamt 2'000 Franken.