Aus Sicht der Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich verlief der viertägige Anlass ruhig und friedlich.

Fahnder konnten am 24. August drei Taschendiebe verhaften. Die Rumänen, im Alter von 30 bis 52 Jahren, hatten 16 gestohlene Mobiltelefone in ihrem Besitz. Einige der sichergestellten Handys konnten noch vor Ort den Besitzern zurück gegeben werden. Weiter wurde am frühen Samstagmorgen ein 19-jähriger Schweizer verhaftet welcher Drogen verkaufte. Rund ein halbes Dutzend Personen wurden aufgrund ihres Verhaltens vom Festgelände weggewiesen. Bei der Einsatzzentrale gingen über alle vier Tage hinweg rund ein Dutzend Lärmklagen ein. Diese Meldungen kamen hauptsächlich aus der Region Rümlang.

Insgesamt zieht die Kantonspolizei Zürich eine positive Bilanz. Die intensive Vorbereitung der Blaulichtorganisationen mit dem Veranstalter und der Gemeinde Rümlang sowie die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit während des Anlasses bewährten sich auch in diesem Jahr und führten insgesamt zu einem reibungslosen Ablauf des Grossanlasses.