Fussball: Luzern spielt gegen Zürich ein Unentschieden

Der FC Zürich bleibt auch nach der 6. Runde ungeschlagen. Der FC Luzern holt sich aber - dank dem Unentschieden von 1 zu 1 gegen den Tabellenleader - einen Punkt. Dank einem Penalty in der 4. Minute ging Luzern früh in Führung. In der 60. Minute konnte dann allerdings der FCZ ausgleichen. Das 1 zu 1 blieb dann auch das Endresultat.

In der Tabelle bleibt der FC Zürich weiterhin in Front. Luzern ist mit 9 Punkten auf Platz 4.

Die weiteren Partien des heutigen Nachmittags (6. Runde):

Sion - Basel 1 : 1

St. Gallen - YB 2 : 2