Region Zug: Verkehrsprobleme wegen Regen und Unfall

Am Donnerstagabend (24. August 2017) zog ein heftiges Gewitter über den Kanton Zug. Die

Autobahn A4a zwischen Zug und Baar wurde im Bereich der Autobahnunterführung überflutet.

Zwei Fahrzeuge blieben im Wasser stecken und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn

A4a zwischen Zug und Baar blieb während längerer Zeit in beiden Richtungen gesperrt, was zu

grösseren Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr führte. Um 19:00 Uhr konnten sämtliche Sperrungen wieder aufgehoben werden.



Fast zeitgleich kam es auf der Autobahn A14 bei Dietwil (AG) in Fahrtrichtung Zürich zu einem

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Autofahrer realisierte zu spät,

dass sich der Verkehr vor im gestaut hatte und prallte in das Heck des vor ihm stehenden Autos,

welches in ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Eine Frau wurde beim Unfall verletzt

und durch den Rettungsdienst Zug ins Spital überführt. Es entstand Sachschaden von rund

50'000 Franken. Für die Bergungsarbeiten musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dies führte ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen.