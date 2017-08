Neuenkirch: Auffahrkollision mit drei beteiligten Personenwagen

Mittwochnachmittag fuhren drei Personenwagen auf der Hauptstrasse Richtung Neuenkirch. Im Ortsteil Büezwil mussten die vorderen Autos wegen einer stehenden Kolonne anhalten. Das letzte Fahrzeug bremste zu spät und verursachte eine Auffahrkollision.



Am Mittwochnachmittag fuhren drei Personenwagen auf der Hauptstrasse von Nottwil kommend in Richtung Neuenkirch. Bei der Abzweigung in die Seestrasse hatte sich eine stehende Kolonne gebildet. In der Folge bremsten die ersten beiden Autos bis zum Stillstand. Der letzte Lenker beachtete dies zu spät und prallte heftig in den stehenden Personenwagen, welcher nach vorne in das vordere Auto geschoben wurde. Alle drei Lenker verletzten sich dabei. Der Unfallverursacher wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Ihm wurde zudem der Führerausweis abgenommen.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in der Höhe von 20'000 Franken. Der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden.