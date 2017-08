Sempach: Unfall zwischen Personenwagen und Motorrad

Ein Auto fuhr von Sempach Richtung Schlacht. Im Kreisel vor der Autobahn missachtete er ein Motorrad. Bei der Kollision kam die Motorradlenkerin zu Fall und verletzte sich. Der Automobilist war alkoholisiert.



Am Mittwochabend fuhr ein Personenwagen von Sempach kommend auf der Schlachtstrasse in Richtung Sempach Schlacht. Als er in den Kreisel vor der Autobahn fuhr, missachtete er ein Motorrad, welches sich im Kreisel befand. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Lenkerin des Motorrades kam zu Fall und wurde vom Auto noch einige Meter vorwärts geschoben. Dabei verletzte sich die Motorradlenkerin und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Beim Autofahrer wurden Alkoholsymptome festgestellt. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von 0,4 mg/l. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen.