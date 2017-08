Zug: Raubüberfall auf Bijouterie

Am Donnerstag haben zwei Männer eine Bijouterie in der Stadt Zug überfallen. Einer der mutmasslichen Täter konnte auf der Flucht gestoppt und verhaftet werden.

Kurz nach 09:00 Uhr betraten zwei Männer das Geschäft an der Baarerstrasse in Zug. Die beiden überwältigten die anwesende Angestellte, fesselten sie und entwendeten zahlreiche Schmuckgegenstände. Danach flüchteten sie zu Fuss in Richtung Bahnhof.

Die Zuger Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Dabei konnte einer der Männer nach einer kurzen Verfolgung an der Gotthardstrasse durch Polizisten gestoppt und verhaftet werden. Auch ist es den Einsatzkräften gelungen, eine Tasche mit Deliktsgut sicherzustellen. Beim verhafteten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Serben. Sein Komplize befindet sich noch auf der Flucht. Der zweite mutmassliche Täter wird als Südländer beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen olivgrünen Langarmpullover und ein dunkles, eventuell blaues Baseball-Cap. Er ist Bartträger.