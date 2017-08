Schweiz: Zürcher leben weniger eng beisammen als Genfer

Zürcher leben weniger dicht beisammen als Genfer oder Basler. Dafür müssen sie weiter gehen um einzukaufen oder den Arzt zu besuchen - teilt das Bundesamt für Statistik mit.

In Zürich leben 4500 Menschen pro Quadratkilometer, in Genf sind es fast drei Mal mehr.

Weiter zeigt die Studie: Jeder fünfte Haushalt in der Stadt Zürich wird von einer Familie bewohnt - so viel wie in keiner anderen Stadt der Deutschschweiz.