Wassen: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Am Sonntagnachmittag fuhren zwei Motorradfahrer mit Schwyzer Kontrollschildern auf der Sustenstrasse von Meien Richtung Passhöhe. Kurz nach Färnigen kam es zwischen dem vorderen der beiden Motorradfahrer, einem 27-jährigen Schweizer, und einem Personenwagen mit Luzerner Kontrollschildern zu einer Kollision. Der Motorradfahrer wurde aufgrund des Zusammenstosses durch die Luft geschleudert und prallte an die rechtsseitige Mauer. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Der Personenwagen kollidierte anschliessend frontal mit der Mauer. Der zweite Motorradfahrer erkannte dies zu spät und kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des PW’s. Dabei wurde der 21-jährige Mann verletzt und mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Die vier Insassen des Luzerner Personenwagens wurden vor Ort erstversorgt und mit dem Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Als sich das Ambulanzfahrzeug des Rettungsdienstes vom Verkehrsunfall Richtung Wassen begab, kollidierte es im Bereich Feden aus derzeit unbekannten Gründen mit einem Metallrohrzaun. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken. Die Überführung ins Kantonsspital wurde mit einem Ersatzambulanzfahrzeug fortgesetzt.



Die Strecke Meien bis Sustenpass wurde für die Bergungs- und Rettungsarbeiten beidseitig rund drei Stunden gesperrt.