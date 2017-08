Zug: Dachstockbrand eines Vereinslokals

In einem Vereinslokal an der Chamerstrasse in Zug ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Sonntagmorgen ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, wonach ein Gebäude an der Chamerstrasse brennt. Die sofort alarmierte Freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ) war schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte das Feuer. Dieses konnte in der Folge rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Während des Feuerwehreinsatzes musste die Chamerstrasse im Bereich des Brandortes bis 08:00 Uhr gesperrt werden. Wegen den Löscharbeiten war auch der Bahnbetrieb der SBB beeinträchtigt.