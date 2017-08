Triengen: Mofafahrer bei Kollision schwer verletzt

Am Freitag ist es auf der Kantonsstrasse in Triengen zu einem Unfall zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Motorfahrrad gekommen. Der schwer verletzte Mofafahrer wurde durch die Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen. Die Kantonsstrasse musste für 3,5 Stunden gesperrt werden.



Am Freitag fuhr ein Sattelmotorfahrzeug hinter einem landwirtschaftlichen Gefährt auf der Kantonsstrasse von Büron Richtung Triengen. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zu einer seitlichen Kollision mit einem Motorfahrradfahrer, welcher in gleicher Richtung auf dem Radstreifen unterwegs war. Der 18-jährige Mofafahrer verletzte sich beim Unfall schwer und wurde durch die Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen.