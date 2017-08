Walchwil: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen drei Autos

Drei Autos stiessen auf der Artherstrasse zusammen. Zwei Frauen wurden leicht verletzt.

Am Donnerstagabend sind auf der Artherstrasse in Walchwil, Höhe Rufibachstrasse, drei Autos kollidiert. Eine 22-jährige Frau bog von der Rufibachstrasse in die Artherstrasse Richtung Goldau ein, wobei sie ein aus Zug herkommendes Auto eines 60-jährigen Lenkers übersah. Dieses drehte sich durch die Kollision und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort wiederum konnte ein Auto, das sich von Arth her näherte, nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte ebenfalls in den Personenwagen des 60-Jährigen. Dabei wurden auch zwei Ausstellungsfahrzeuge einer Garage beschädigt.

Zwei Frauen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst Zug betreute die 60- und 72-Jährige und brachte sie ins Spital. Die Unfallverursacherin und der 60-jährige Mann blieben unverletzt.

Wegen des Unfalls war die Durchfahrt kurzzeitig erschwert, weshalb sich der Verkehr staute.