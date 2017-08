Baar: Frau bei Angriff verletzt

In der Zuger Gemeinde Baar hat ein Mann eine Frau tätlich angegriffen. Das Opfer wurde mittelschwer verletzt, der Täter ist in Haft.

Am Mittwochnachmittag ist eine Frau auf der Dorfstrasse in Baar von einem Mann angegriffen worden. Das Opfer, das in Begleitung von drei Kindern war, erlitt mittelschwere Kopfverletzungen. Die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst Zug medizinisch betreut und ins Spital überführt. Auch eines der drei Kinder, eine 14-Jährige, erlitt Verletzungen. Der mutmassliche Täter, 34-jähriger Schweizer, wurde am Tatort von beherzt reagierenden Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und schliesslich verhaftet. Das Motiv für die Tat sowie der genaue Tatablauf werden zurzeit abgeklärt.

Für die Spurensicherung musste die Dorfstrasse gesperrt werden