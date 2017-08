Zürich: Durchzogene Bilanz nach Street Parade

Am Abend und in der Nacht der diesjährigen Street Parade wurde die Polizei zu zahlreichen Auseinandersetzungen und Schlägereien gerufen. Im Verlauf der Nacht nahm auch die Aggressivität gegenüber den Einsatzkräften zu. Im Kreis 1 wurde ein Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Die Sicherheitsmassnahmen des Veranstalters sowie von Stadt- und Kantonspolizei Zürich haben sich bewährt. Trotzdem mussten die Polizistinnen und Polizisten in den späten Abendstunden und im Verlauf der Nacht diverse Einsätze wegen verschiedenen Streitereien, Tätlichkeiten und Körperverletzungen leisten. In den meisten Fällen war der Grund vermutlich übermässiger Alkohol- und/oder Drogenkonsum. Die Auseinandersetzungen verliefen grösstenteils glimpflich und ohne schwerwiegende Verletzungsfolgen. Mit zunehmender Uhrzeit nahmen die Aggressionen gegen Polizistinnen und Polizisten zu. Aufgrund dessen wurden mehrere Personen wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verhaftet. Weiter gab es vereinzelte Anzeigen wegen sexuellen Belästigungen. Wie bereits am Nachmittag und frühen Abend kam es auch in der Nacht zu weiteren Entreissediebstählen und Raubstraftaten, bei denen teilweise Reizstoff eingesetzt wurde.

Bei einer Auseinandersetzung an der Bahnhofstrasse, Höhe Paradeplatz, gerieten kurz nach 21.15 Uhr mehrere Personen aneinander. Dabei wurden zwei junge Männer verletzt und mussten hospitalisiert werden. Einer konnte das Spital nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. Der Zweite muss mit einer Augenverletzung stationär behandelt werden.

Um ca. 00.45 Uhr kam es nach ersten polizeilichen Erkenntnissen an der St. Anna-Gasse im Kreis 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein 24-jähriger Schweizer lebensgefährliche Stichverletzungen.

Stadt- und Kantonspolizei verhafteten im Verlauf des Samstags und in der darauffolgenden Nacht rund 130 Personen aus 25 verschiedenen Nationen im Alter von 15 bis 49 Jahren. Gründe für die Festnahmen waren Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Raub, Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hinderung einer Amtshandlung, Sexuelle Belästigung, in Umlaufsetzen von Falschgeld und Widerhandlung gegen das Ausländergesetz.

Insgesamt 19 Personen mussten nach übermässigem Alkohol- und oder Drogenkonsum und Fremd- oder Eigengefährdung in die Zürcher Ausnüchterungs- und Betreuungsstelle (ZAB) gebracht werden.

Mehrere Male unterstützten die Polizeikräfte Rettungssanitäter, weil sich Patienten renitent verhielten.

Die Polizei nahm 35 Betäubungsmittelhändler fest. Es wurden rund 570 Ecstasytabletten, rund 110 Gramm Cannabis, rund 85 Gramm Kokain und rund 10 Gramm MDMA sichergestellt. Weiter Bargeld im Wert von rund 2‘500 Franken und rund 1‘700 Euro.

Die Polizei verzeigte mehrere illegale Händler, aber auch Standbetreiber, welche die Schlusszeiten nicht einhielten. Zudem gab es vereinzelt Verzeigungen wegen Lärm und der widerrechtlichen Benutzung der Boulevardcafé-Fläche. Kurz nach 01.15 Uhr wurde am Mythenquai im Kreis 2 eine illegale Party aufgelöst und die Musikanlage sichergestellt. Gegen den Veranstalter wurde ein Verfahren eröffnet.