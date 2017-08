Wassen: Motorradunfall eine Person verletzt

Am Sonntagmittag fuhr eine Fahrzeugkolonne von Wassen Richtung Sustenpass. Kurz vor dem «Sustenbrüggli» mussten die Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit infolge eines bergwärts fahrenden Radfahrers verlangsamen. Dabei fuhr ein Motorradlenker mit TI Kontrollschilder gegen das Heck eines italienischen Personenwagens. Der Lenker des Motorrades stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Er musste mit der REGA in ein ausserkantonales Spital überflogen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10'000.- Fr. Bei beiden Unfallbeteiligten wur-den Tests auf Alkohol durchgeführt, diese verliefen negativ.