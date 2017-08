Oberrüti: Automobilist bei Unfall tödlich verletzt

In der Nacht zu Sonntag kam ein Autofahrer bei Oberrüti ausserorts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen Bäume und überschlug sich. Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 13. August 2017, um 2.30 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Sins und Oberrüti. In Richtung Oberrüti fahrend kam der Lenker eines Aston Martin in der langgezogenen Linkskurve kurz vor dem Dorfeingang rechts von der Strasse ab. In der Böschung prallte der Sportwagen gegen Verkehrstafeln, drückte Sträucher nieder und prallte gegen zwei Bäume. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lenkers feststellen. Dieser war im demolierten Auto eingeklemmt und musste später durch die Strassenrettung der Feuerwehr geborgen werden. Dessen Identität ist zur Stunde noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Am Auto entstand Totalschaden. Durch den heftigen Aufprall wurden die beiden Bäume entwurzelt. Zudem wurden mehrere Verkehrstafeln beschädigt. Der gesamte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.