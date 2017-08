Zürich: Naiver Pfarrer landet im Drogenhandel

Das Zürcher Obergericht verurteilt einen ehemaligen Solothurner Pfarrer, der sich aus Naivität in den Drogenhandel hineinziehen liess. Er erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das Obergericht senkte damit die Bestrafung. Das Bezirksgericht Bülach hatte den Pfarrer noch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, von der er sieben Monate hätte absitzen sollen.

Verhaftet wurde der Pfarrer am Flughafen Zürich, als er auf Wunsch einer Frau einen Brasilianer abholte. Dieser hatte viel Kokain im Gepäck. Zuvor hatte der Pfarrer Flugtickets für Unbekannte gebucht sowie auf Wunsch der Frau Geld an dubiose Personen vorgeschossen.