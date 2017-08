Schweiz: Wenn Teenies eine Brust-OP verlangen

In der Schweiz ist jeder zweite Teenager zwischen 13 und 17 Jahren mit seinem Körper unzufrieden - wie Umfragen zeigen. Dies ist mit ein Grund, weshalb immer mehr Teenager eine Schönheits-Operation machen lassen wollen. Zum Beispiel verlangen schon 14-jährige Mädchen eine Brust-Vergrösserung. Der plastische Chirurg Arif Altinay von den Pallas Kliniken in Olten rät davon ab, weil sich der Körper in diesem Alter noch im Wachstum befindet. Ausnahmen mache man nur, wenn Teenager eine krasse Deformation hätten. Dann müssten aber auch die Eltern mit der OP einverstanden sein.