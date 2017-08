Bremgarten: Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstag verursachte ein stark alkoholisierter Automobilist in Bremgarten einen Verkehrsunfall mit vier Autos. Ein Beteiligter wurde erheblich verletzt.

Der Unfall ereignete sich bei der Einmündung der Zürcherstrasse in die Umfahrungsstrasse. Auf der Umfahrung in allgemeine Richtung Mutschellen fahrend wollte der 49-jährige Fahrer eines Chrysler Voyager nach rechts in Richtung Bremgarten abbiegen. In der Kurve verlor er jedoch die Herrschaft über den Wagen. Dieser prallte danach heftig gegen einen Renault, der in Gegenrichtung vor dem Rotlicht stand. Danach kollidierte der Chrysler noch mit einem dahinter stehenden Peugeot und schob diesen gegen ein weiteres Auto.

Ein Rettungshelikopter flog den 47-jährigen Fahrer des Renault mit Verdacht auf Beckenverletzungen ins Spital. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Alle Autos wurden erheblich beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Da zudem der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eine Blut- und Urinprobe an. Ferner zeigte sich, dass der 49-Jährige mit Führerausweisentzug belegt war. Zur Durchführung der weiteren Ermittlungen wurde der aus der Region stammende Mann inhaftiert.