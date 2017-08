Aargau: Schlag gegen Darknet-Drogendealer

Die Aargauer Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben drei mutmasslichen Drogenhändlern das Handwerk gelegt. Die Schweizer sollen im sogenannten Darknet, dem versteckten Teil des Internets, per Postversand grosse Mengen an Drogen wie Marihuana, Kokain und LSD verkauft haben. Bei den drei mutmasslichen Drogenhändlern handelt es sich um Schweizer im Alter von 28, 36 und 50 Jahren, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Sie sitzen seit mehreren Monate in Untersuchungshaft. Ihnen drohen wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz längere Freiheitsstrafen. "Zwar nur die Spitze des Eisbergs, doch immerhin drei dicke Fische weniger im illegalen Darknet-Sumpf", schrieb die Kantonspolizei auf dem Onlinedienst Twitter.