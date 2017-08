Schwyz/Graubünden: Mehrere tote Berggänger

Gestern kamen in den Schweizer Bergen vier Menschen ums Leben. Im Kanton Schwyz starb ein 80-jähriger Rentner an der Rigi-Nordlehne. Der Mann, der seit gestern vermisst wurde, konnte heute Morgen nur noch tot geborgen werden. Er sei nicht wegen eines Sturzes, sondern wegen eines medizinischen Problems gestorben, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit.



Und am Piz Bernina starben gestern drei Bergsteiger. Die drei Personen waren miteinander verbunden. Sie stürzten rund 300 Meter in die Tiefe, wie die Bündner Polizei mitteilt