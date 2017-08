Schweiz: Neue Verbindungen Nord-Süd-Achse

Der Gotthard-Basistunnel hat sich in den ersten acht Monaten bewährt. Die Züge sind pünktlich und die Wartezeiten wurden verkürzt. Nun gelte es, die Infrastruktur noch intelligenter zu nützen. Das sagte SBB-Chef Andreas Meyer heute vor den Medien. Ab dem nächsten Fahrplanwechsel kommen neue Direktverbindungen von Basel und Luzern nach Locarno. In Planung sei auch ein Zug, der von Zürich nach Mailand unter drei Stunden fahre. In den ersten acht Monaten fuhren 2.3 Millionen Menschen und 17'000 Güterzüge durch den neuen Gotthard-Basistunnel. Pro Tag sind es etwa 80 Züge. Das Potenzial sei aber noch bei weitem nicht ausgeschöpft, heisst es bei der SBB.