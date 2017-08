Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde der Zuger Piratenpartei grundsätzlich gut: Die Gemeinde Steinhausen soll den Piraten Einsicht in alle Gemeinderatsprotokolle gewähren. Zunächst müsse die Verwaltung aber den anfallenden Arbeitsaufwand abschätzen und damit die Gebührenhöhe festlegen. Der Präsident der Steinhauser Piratenpartei hatte beim Gemeinderat im November 2015 gestützt auf das Zuger Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip ein Gesuch eingereicht: Er verlangte darin nicht Einsicht in ein spezifisches Dokument, er forderte vielmehr gleich Zugang zu sämtlichen Protokollen der Sitzungen des Gemeinderates seit Mai 2014. Der Gemeinderat verwies darauf, dass es sich um 38 Protokolle handle, in denen insgesamt über 500, teilweise mehrseitige Beschlüsse enthalten seien. Das Gesuch der Piraten sei viel zu unbestimmt, sagte die Behörde. Der Zuger Regierungsrat und das Verwaltungsgericht wiesen das Gesuch in der Folge ebenfalls ab. Zu Unrecht, hält nun das Bundesgericht in seinem Urteil fest.