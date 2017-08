Tierpark Goldau: Pflegestation und Turm eröffnet

Im Geschäftsjahr 2016/17 ging der Natur- und Tierpark Goldau hoch hinaus. Der 29,6 Meter hohe Tierpark-Turm, erbaut von Stararchitekt Gion Caminada, ist das neue Wahrzeichen des Parks und belohnt die Besucherinnen und Besucher mit der Aussicht auf den Zugersee und die Mythen. Am 29. November wurde das Bauwerk feierlich eröffnet. Im Natur- und Tierpark Goldau stehen die Tiere an erster Stelle. Für die Betreuung der Tiere stellte die Inbetriebnahme des Multifunktionalen Gebäudes (MUFU) mit Auffang-, Pflege- und Quarantänestation, Futterversorgung und Tierarztpraxis einen Meilenstein dar. Die Auffang- und Pflegestation beherbergte schon bald nach Eröffnung die ersten Pfleglinge. Verwaiste Rehkitze, Igel, Siebenschläfer oder verletzte Greifvögel wurden durch das kompetente Tierarzt- und Tierpflege-Team gesund gepflegt und wieder aufs Leben in der Wildbahn vorbereitet. Nach dem sehr erfolgreichen Vorjahr mit 417 416 Besuchenden kamen im Geschäftsjahr 2016/17 387 492 Gäste in den Natur- und Tierpark Goldau. Trotz dem verminderten Ertrag verzeichnet die Jahresrechnung einen positiven Abschluss dank sparsamem Einsatz der Ressourcen.