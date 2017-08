Stans: Ausstellung Luft-Seil-Bahn-Glück

Luftseilbahnen verbinden Menschen, Orte und ab Herbst auch drei Ausstellungshäuser in Flims, Stans und Zürich. Das Gelbe Haus Flims, das Nidwaldner Museum in Stans und das Heimatschutzzentrum in Zürich planen gemeinsam eine lustvolle, interaktive und wissensreiche Ausstellung zur Luftseilbahn. An den drei Standorten werden zur gleichen Zeit unterschiedliche Schwerpunkte zu diesem urschweizerischen Verkehrsmittel und Kulturgut präsentiert. Es geht um die Auswirkung auf Landschaft und Gesellschaft, Gestaltung der Kabinen und Bahnstationen, Linienführungen und technische Errungenschaften, Fragen nach Erhalt, Weiterentwicklung und der Zukunft des Transportmittels. Jede Ausstellung ist in sich abgeschlossen und zugleich Teil des gemeinsamen Parcours. Die Besucher bekommen so die Gelegenheit, vielfältige Aspekte der Luftseilbahnen und drei verschiedene Ausstellungsorte zu entdecken.

Ort und Dauer der drei Ausstellungen:

Heimatschutzzentrum Zürich, 16. November 2017 – 28. Oktober 2018

Das Gelbe Haus Flims, 16. Dezember 2017 – 28. Oktober 2018

Salzmagazin Stans, 23. März 2018 – 28. Oktober 2018