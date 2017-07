Schweiz: Bundesräte on Tour

Der Nationalfeiertag 1. August ist zwar erst morgen. Doch schon heute Abend wenden sich fünf der sieben Bundesräte ans Volk. Bundespräsidentin Doris Leuthard wird in Luzern erwartet. Auf dem Europaplatz, direkt am Seeufer, findet eine Luzerner Bundesfeier statt - mit Doris Leuthard als Ehrengast.

Finanzminister Ueli Maurer hält zur Bundesfeier sechs Ansprachen und damit mehr als alle seine Kolleginnen und Kollegen. Die erste hält er heute Abend im Oberwallis.

Justizministerin Simonetta Sommaruga hat ihren einzigen Auftritt heute im Val de Travers. Sie will dort die Jugend ansprechen.