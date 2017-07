Fussball: Nichts zu holen für den FCL gegen Basel

Der FC Luzern reist ohne Punkte aus Basel zurück in die Zentralschweiz. Nach dem Sieg vor einer Woche gegen Lugano schafft der FCL gegen Basel keinen Exploit und verliert mit 1:3.

Elyounoussi (14.) und Bua (23.) legten mit einer frühen 2:0-Führung die Basis zum ersten Sieg in dieser Saion. Ausgerechnet Torschütze Elyounoussi brachte in der 53. Minute die Spannung zurück. Der Norweger lenkte eine Flanke unglücklich in die eigenen Maschen. Doch das 3:1 von Zuzug Van Wolfswinkel sorgte für klare Verhältnisse.

Basel - Luzern 3:1 (2:0)



27'416 Zuschauer. - SR San. - Tore: 14. Elyounoussi (Suchy) 1:0. 22. Bua (Elyounoussi) 2:0. 53. Elyounoussi (Eigentor/Schneuwly) 2:1. 79. Van Wolfswinkel (Steffen) 3:1.



Basel: Vaclik; Akanji, Suchy, Balanta; Lang, Schmid (57. Fransson), Zuffi, Elyounoussi, Steffen (82. Riveros); van Wolfswinkel, Bua (69. Serey Die).



Luzern: Omlin; Schwegler, Knezevic, Schulz, Lustenberger (65. Schürpf); Schneuwly, Kryeziu, Custodio, Rodriguez (65. Follonier); Itten (77. Demhasaj), Juric.



Bemerkungen: Basel ohne Delgado (private Gründe) und Manzambi (verletzt), Luzern ohne Arnold und Schindelholz (beide verletzt). 70. Kopfball von Lang an den Pfosten. Verwarnungen: 33. Akanji und Kryeziu (beide Unsportlichkeit). 33. Kryeziu (Foul). 68. Juric (Foul). 84. Schürpf (Foul). 93. Balanta (Foul).