Schweiz: Relativ viele Blutvergiftungen in Spitälern

Blutvergiftungen gehören zu den häufigsten Todesursachen bei Kleinkindern. Und jede dritte Blutvergiftung in der Schweiz passiert im Spital. Dies zeigt eine Studie der Schweizer Kinderspitäler.

Besonders gefährdet seien Frühgeborene sowie Kinder, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen. Die häufigsten festgestellten Erreger waren Darm-Bakterien.

In der Schweiz erkrankt pro Tag durchschnittlich ein Kind an einer Blutvergiftung.