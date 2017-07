Bild: Circopedia Desire of Flight - Monte Carlo (2014)

Luzern: Unfall während Zirkusvorstellung

Am Montagabend ist es beim Zirkus Knie auf der Luzerner Allmend zu einem Unfall gekommen. Eine Artistin stürzte während der Vorstellung einer Akrobatiknummer ab. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die Abendvorstellung wurde abgebrochen.



Am Montag ereignete sich während der Abendvorstellung im Zirkus Knie ein Unfall. Eine Artistin von "Desire of Flight" stürzte während der Vorführung einer Luftakrobatiknummer aus noch ungeklärten Gründen aus 4-5 Metern Höhe ab. Sie verletzte sich dabei und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Die Abendvorstellung wurde durch den Zirkus abgebrochen.