Schweiz: Urban Farming hat schweren Stand

Die Urban-Farming-Projekte in Zürich und Basel sind gescheitert. Ziel der Zürcher Firma war eine ökologische Gemüse- und Fischproduktion mitten in der Stadt. Auf den Dächern von zwei Shoppingcentern wurden deshalb riesige Anlagen konzipiert: auf der Migros-Dreispitz-Filiale in Basel und auf dem Sihlcity-Gebäude in Zürich. Recherchen der "Schweiz am Wochenende" zeigen: Beide Pläne sind gestorben, weil die Investition zu gross und der Ertrag zu klein gewesen wäre.