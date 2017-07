Luzern: Krawalle und Schlägereien vor Fussballspiel

Am Donnerstag, 20. Juli 2017, 19:45 Uhr, fand das Fussball Europa-League-Qualifikations-Rückspiel zwischen dem FC Luzern und der kroatischen Mannschaft Osijek statt. Im Vorfeld des Spiels kam es zu Scharmützeln. So gerieten um ca. 15:45 Uhr beim Bundesplatz in Luzern je ca. 20 Personen aneinander, indem die kroatischen Anhänger vor dem FCL-Fanlokal "Zone 5" die anwesenden Luzerner Fans provozierten. Die beiden Lager bewarfen sich gegenseitig mit diversen Gegenständen wie Flaschen, Stühlen, Abfalleimer usw. und es kam zu Tätlichkeiten. Anschliessend an die Tumulte rannten die kroatischen Anhänger davon. Meldungen über verletzte Personen liegen keine vor.



Weiter kam es in der Luzerner Altstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein Mann, welcher intervenieren wollte, wurde zu Boden gestossen und erlitt eine Schürfwunde. Die vier beteiligten Männer rannten in unbekannte Richtung davon.



Auf dem Marsch zum Stadion wurden durch die Anhänger von Osijek diverse Handlichtfackeln gezündet und kam es zu vereinzelten Sachbeschädigungen. Der genaue Schadenbetrag kann zurzeit noch nicht beziffert werden.



Durch die Polizei wurden im Verlaufe des Einsatzes insgesamt sechs Personen festgenommen. Es handelt sich dabei um sechs Männer aus Kroatien, im Alter von 23 bis 45 Jahren. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen.



Während und nach dem Spiel blieb es mehrheitlich ruhig.