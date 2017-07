Eine 32-jährige Frau ist am Mittwoch beim Schwimmen im Strandbad Hünenberg im Zugersee ertrunken. Kurz nach 17 Uhr geriet die Frau aus unbekannten Gründen unter Wasser und tauchte nicht mehr auf, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte. Die sofort eingeleitete Suchaktion blieb erfolglos. Polizeitaucher der Kantonspolizei Schwyz konnten die Frau schliesslich am Donnerstag in einer Tiefe von rund vier Metern orten und nur noch tot bergen. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt.