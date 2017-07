Freude im grössten Radiohaus aus der Zentralschweiz

Zentralschweiz, 20. Juli 2017

404‘100 Hörerkontakte (*) mit Radio Central, Sunshine Radio und Radio Eviva

Die Hörerforschung der Mediapulse Radiopanel bestätigt für das 1. Semester 2017, dass das Medienhaus NMZ mit den Radios Central, Sunshine und Eviva in der Zentralschweiz dominiert. Insgesamt erreichen die drei Radios alleine in der Innerschweiz 203‘600 Hörerkontakte (**). Das ist die klar grösste private Radiokombination aus der Zentralschweiz für die Zentralschweiz und die Region oberer Zürichsee und Glarus. In der Auswertung Total Schweiz weisen Radio Central 189‘700, Sunshine Radio 116‘200 und Radio Eviva 98‘200 Hörerinnen und Hörer für das 1. Semester 2017 aus. Insgesamt gibt es also 404‘100 Hörerkontakte mit dem Zentralschweizer Radiohauses (mit den Radios Central, Sunshine, Eviva). Der NZZ-Konkurrenzsender Radio Pilatus steht dem mit 229‘900 Hörerinnen und Hörern entgegen.

Radio Central

Radio Central konnte seine Hörerzahlen im Kerngebiet halten und ist mit einer Hördauer von 66.3 Minuten (**) das am längsten gehörte konzessionierte Privatradio der Region. Der breite Musikmix mit dem höchsten Anteil an Informationen der Privatradio der deutschsprachigen Schweiz schätzen die Hörer und danken dies mit der langen Hördauer. Radio Central wurde in einer unabhängigen Studie im Auftrag des BAKOM zu den Schweizer Privatradios mit dem grössten Anteil an Informationen aus der Deutschschweiz bezeichnet.

Sunshine Radio

Sunshine - das Hitradio der Zentralschweiz hat es geschafft vor allem auf seiner Hauptachse Luzern-Zug die Hörerzahlen zu halten. Insgesamt hörten im letzten halben Jahr in der ganzen Schweiz 116‘200 Hörerinnen und Hörer die grössten Hits der Neuzeit. Mit einer Hördauer von 60,3 Minuten im Kanton Zug (WEMF-Gebiet 24) gehört Sunshine zu den Radios, die über eine klar überdurchschnittlichen Hördauer liegen. Die Hörer schätzen zur Musik offenbar auch die jungen, frisch und urban aufbereiteten Inhalte. Damit liegt Sunshine im schweizerischen Vergleich im selben Rahmen wie ähnlichen Hit-Radios in den Wirtschaftsräumen aus Bern und Basel - also NRJ Basel und NRJ Bern. Sunshine Radio hat sich nun auch bei den Hörern als Hit- und Unterhaltungsradio mit beträchtlichem Informationsanteil konsolidiert.

"Es freut uns sehr, dass grösste Radiohaus aus der Zentralschweiz zu sein. Und danke für das Vertrauen unseren täglich 404‘100 Hörerkontakte (352‘000 verschiedene Hörer) unserer drei unterschiedlichen Programm Radio Central, Sunshine Radio und Radio Eviva.", sagt Programmleiter Roman Spirig. Sunshine kann seine Freude mit den Partnerprogrammen von Radio Central (der breiteste Musikmix und am meisten Infos) und Radio Eviva (der ErVolkssender) teilen. Rund 11 Prozent der täglich 404‘000 Hörerkontakten wechseln zwischen den drei Radios Central, Sunshine und Eviva hin und her. Insgesamt hat die Neue Medien Zentralschweiz Radio-Kombination sowohl Brutto (inkl. Doppelhörer), sowie auch Netto (Unique Hörer) mit Abstand am meisten Hörer. Radio Pilatus (aus dem Zürcher NZZ-LZ-Haus) weisen eine Brutto-Reichweite für die ganze Schweiz von 229‘900 und Radio Zürisee von 208‘000 Hörer aus. Im einzigen echten Zentralschweizer Radiohaus – in vollem Besitz von Zentralschweizern für Zentralschweizer – wurde unter dem Dach NMZ -Neue Medien Zentralschweiz – der Dreiklang der Radiomarken gefestigt.

Quelle Hörerzahlen:

Mediapulse Radiopanel, Media Reporter Radio, 15+, Mo-So bei allen Zahlen. *Im Tagesdurchschnitt 404‘100 Hörerkontakte (inkl. Mehrfachkontakten) für Radio Central, Sunshine Radio und/oder Radio Eviva (BR-T). **Auswertung Regionaljournalgebiet Innerschweiz mit den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden.