Luzern: Etikette Lozärner Bier muss angepasst werden

Auf der Etikette des "Lozärner Biers" muss künftig stehen, dass es in Schaffhausen und nicht in Luzern gebraut wird. Das Luzerner Kantonsgericht hat eine Beschwerde des Unternehmens abgewiesen. Laut dem Gericht erweckt der Name in Dialektschreibweise den Anschein, dass das Bier in Luzern hergestellt wird. Die "Lozärner Bier AG" fühlt sich allerdings im Recht, da die Rezeptur, das Design und das Marketing aus Luzern stammen.