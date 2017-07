Schweiz: VW nach Abgasskandal wieder auf Kurs

Volkswagen ist nach dem Abgas-Manipulationsskandal wieder gut in Fahrt. Im ersten Halbjahr setzte VW über fünf Millionen Fahrzeuge ab.

Das ist ein Prozent mehr als in der Vorjahres-Periode. Besonders gut lief auch der Monat Juni, wie VW mitteilt. Dann konnten alle Konzernmarken ihre Auslieferungen verbessern.

Auch in den USA, wo vor fast zwei Jahren der Abgasbetrug aufgeflogen war, nahmen die Verkäufe wieder deutlich zu.