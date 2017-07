Lachen: Mann schoss von Wohnung aus ins Freie

Der Mann, der gestern in Lachen festgenommen wurde, hatte über 20 Schüsse abgefeuert. Mehrmals schoss er auch ins Freie. Dabei wurde ein abgestelltes Auto getroffen, teilte die Kantonspolizei Schwyz heute mit.

Diese war gestern Morgen früh an die Zürcherstrasse ausgerückt. Der mutmassliche Schütze, der sich allein in der Wohnung aufhielt, liess sich dann festnehmen. Bei der Hausdurchsuchung stellte die Polizei mehrere Schusswaffen sicher.

Der 49-jährige Schweizer wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.