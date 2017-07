Schweiz: Zuwanderung geht zurück

Die Zuwanderung in die Schweiz nimmt weiter ab. Im ersten Halbjahr sind unter dem Strich 12 Prozent weniger Menschen in die Schweiz eingewandert als in der Vorjahresperiode. Vor allem aus den EU/EFTA-Staaten nahm die Zuwanderung erneut ab, teilt das Staatssekretariat für Migration mit.

Insgesamt wanderten im ersten Halbjahr knapp 64'000 Personen in die Schweiz ein. Momentan leben hier über 2 Millionen Ausländer.