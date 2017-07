Ebikon: Geständnis nach Schiesserei

Der Mann, der nach der Schiesserei in Ebikon festgenommen wurde, ist geständig. Der 34-jährige Schweizer gab zu, mit einem Sturmgewehr geschossen zu haben, teilt die Luzerner Polizei mit. Wie und warum es zur Schussabgabe kam, ist aber noch nicht geklärt. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

In der Nacht auf Samstag war es in Ebikon zu einer Schussabgabe gekommen. Ein 21-jähriger Kosovare wurde vom Projektil getroffen und verletzt.