Einsiedeln: Vier Verletzte nach Kollision zweier Personenwagen

Am Freitagmittag ist es bei der Lichtsignalanlage Rabennest in Einsiedeln zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Vier Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Kurz vor 13 Uhr fuhr ein Personenwagen mit Wohnanhänger von Biberbrugg in Richtung Gross. Gleichzeitig fuhr eine 35-jährige Autolenkerin von Einsiedeln in Richtung Biberbrugg. Nach dem Passieren der auf Blinken eingestellten Lichtsignalanlage bemerkte die PW-Lenkerin, dass sich von links her ein Personenwagen mit Wohnanhänger nähert. Trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver kam es zur Kollision mit dem Zugfahrzeug des Wohnanhängers. Dessen 34-jähriger Lenker, die 28-jährige Beifahrerin, ein siebenjähriges und ein einjähriges Kind erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Zwei Kleinkinder blieben unverletzt. Für die medizinische Betreuung der Verunfallten standen die Rettungsdienste von Einsiedeln und Lachen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.