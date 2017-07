Die Zuger Polizei hat in einem Klublokal in Baar eine Nachkontrolle wegen illegalem Glücksspiel und verbotener Sportwetten durchgeführt - und wurde fündig. Sie stellte am Donnerstagnachmittag bei der Durchsuchung mehrere hundert Franken Bargeld, Spielterminals und Wettcomputer sicher, wie sie am Freitag mitteilte.