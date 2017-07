Menzingen: Auto landet auf der Gegenfahrbahn

Ein Auto kollidierte mit der Leiteinrichtung, kippte auf die Seite und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Am Freitagabend fuhr ein 81-jähriger Schweizer in Menzingen auf der Cholrainstrasse in Richtung Schmittli. In einer Kurve verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Auto kollidierte mit der Leiteinrichtung, kippte auf die Seite und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es in einen bergwärts fahrenden Personenwagen. Die beiden Insassen des gekippten Wagens wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Während der Bergung und der Unfallaufnahme war die Cholrainstrasse für rund zwei Stunden vollständig gesperrt.