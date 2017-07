Willisau: Mit landwirtschaftlichem Fahrzeug verunglückt

Am Mittwoch ist in Rohrmatt ein landwirtschaftliches Fahrzeug gekippt. Dabei erlitt der Lenker mittelschwere Verletzungen. Er wurde durch eine Privatperson ins Spital gefahren.



Am Mittwoch war ein 42-jähriger Mann in Rohrmatt damit beschäftigt, Silo-Gras aufzuladen. Dabei kippte sein landwirtschaftliches Gefährt aus noch ungeklärten Gründen zur Seite. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer am linken Fuss. Er konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschliessend durch eine hinzugerufene Privatperson ins Spital gefahren.



Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3'000 Franken.