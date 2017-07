18-jährige Weggiserin Anna Lang wird Rosenkönigin 2017

Die 85. Weggiser Rosenkönigin heisst Anna Lang und kommt aus Weggis. Die 18-jährige Dame setzte sich bei der Wahl am Samstagabend gegen 10 Mitbewerberinnen durch und wurde im Pavillon am See feierlich gekürt. Sie gewinnt nebst vielen kleinen Preisen einen Reisegutschein im Wert von 2’000 Fr. – wahrlich rosige Aussichten!

Das traditionelle Rosenfest am See war einmal mehr ein gelungener Anlass für Gross und Klein. Die Gäste genossen die Live-Musik, die Bars, das mediterrane Ambiente, das Feuerwerk und natürlich die königliche-Show: Nach einem feuchtfröhlichen Start am Freitagabend, mit der Thuner Rockband The Souls welche das Pavillonpublikum mit musikalischen Höchstleistungen trotz kaltem Sommerregen mächtig zum kochen brachte, fand am Samstag dann der eigentliche Gala Abend im Rosendorf am See statt.

Am Nachmittag standen im Alterszentrum Hofmatt die Rosenkönigin und der Rosenprinz 80+ im Mittelpunkt. Die sympathische Aktion der Heimleitung brachte einen grossen Besucheraufmarsch. Die gekürte Frau Agnes Murer und ihr Rosenprinz Herr Paul Arnold waren sichtlich gerührt über die zahlreichen Komplimente und Gratulationen. Durch das abwechslungsreiche Abendprogramm im Pavillon führte der Stargast des diesjährigen Rosenfestes, der Komiker Manu Burkart vom Cabaret-Duo Divertimento. Unter anderem sorgten die Brassformation Brazzini, die Mike Nail Band aus Deutschland, die Hiphop-Gruppe Möchtegang und der Singer/Songwriter Luca Little für ein erstklassiges Showprogramm. Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher flanierten durch Weggis und säumten das Ufer als um 22.15 Uhr das prächtige Feuerwerk den Nachthimmel über der weggiser Bucht erleuchtete.

Ein Kopf an Kopf Rennen

Kurz nach Mitternacht krönte Tina Bachmann, die Rosenkönigin 2016, die frisch gewählte Anna Lang. Sie hat sich in drei Wahlgängen durchgesetzt und wurde von der Jury gewählt. Mitmachen konnte jede Frau die das Alter von 18 Jahren erreicht- und mindestens 20 Festrosen erhalten hat. Die Rosenprinzessinnen heissen Rhea Tonazzi, Giulia Knecht und Victoria Villa.

Rosenkönigin zu werden ist auch nach über 80 Jahren noch immer im Trend und so fiel es der Jury nicht leicht, aus der Vielzahl von Bewerberinnen auszuwählen. Letztlich aber setzte sich Anna durch und sie wurde bis tief in die Nacht in den zahlreichen Bars gefeiert.

Siegeszug

Am Sonntagmorgen wurde Königin Anna Lang mit dem eigens für diesen Anlass kreierten Kleid von Manuela Gobetti eingekleidet. Sie, ihre Prinzessinnen und die Rosenkönigin 80+ wurden dann stilvoll auf der Kutsche zum Pavillon gefahren. Dort offerierte die Thermoplan AG gratis Kaffee und Gipfeli für alle. Der lokalprominente Haudegen Mathias Muggli nahm die royalen Gäste zu Klängen der Weggiser Feldmusik herzlich in Empfang. Den musikalischen Schlusspunkt setzten die Jazzsängerin Alma Cilurzo und das Kleinorchester Marie Choller.