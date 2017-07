Muotathal: Brand in Schreinerei

In Muotathal ist am Sonntagmorgen in einer Schreinerei im Gebiet Balm ein Brand ausgebrochen. Dank dem raschen Einsatz der ganzen Feuerwehr Muotathal konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Nebst der Feuerwehr und der Polizei stand vorsorglich auch der Rettungsdienst Schwyz im Einsatz.