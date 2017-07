Ruswil: Fussgängergin stirbt bei Verkehrsunfall

Am Freitagabend hat sich in Ruswil eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einer Fussgängerin ereignet. Die 85-jährige Fussgängerin verstarb noch auf der Unfallstelle an ihren Verletzungen.



Am Freitag hat sich auf der Hauptstrasse zwischen Ruswil in Fahrtrichtung Rüediswil eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einer Fussgängerin ereignet. Beim Überqueren der Hauptstrasse wurde sie auf dem Fussgängerstreifen von einem Personenwagen erfasst.



Die 85-jährige Fussgängerin verletzte sich schwer und verstarb noch auf der Unfallstelle.