Baar: Streit unter Fahrzeuglenkern eskaliert

Auf der Sihlbruggstrasse ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeuglenkern gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag kurz vor Mittag auf der Sihlbruggstrasse in Walterswil (Gemeinde Baar). Ein 28-jähriger Lieferwagenlenker und ein 40-jähriger Autolenker fuhren beide Richtung Sihlbrugg. Nachdem es bereits vorgängig zu Provokationen kam, eskalierte die Situation bei der Spurverengung nach dem Autobahnende. Der Autofahrer hielt auf der Strasse an und begab sich zum Lieferwagen. Nach einem Wortgefecht teilten die beiden Männer gegenseitig Faustschläge aus. Dabei stürzte der 40-Jährige rückwärts zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert.