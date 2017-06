Romoos: Tödlicher Arbeitsunfall mit Traktor

Am Mittwochmorgen war ein 69-jähriger Landwirt in der Gemeinde Romoos mit Jaucheausfuhr beschäftigt. Dazu war er mit einem landwirtschaftlichen Traktor unterwegs. Im steilen Gelände rutschte das Fahrzeug ab und kam im angrenzenden Wald zum Stillstand. Der Landwirt fiel dabei aus dem Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Für die Bergung des Verstorbenen und des Traktors war die Feuerwehr Doppleschwand-Romoos im Einsatz.